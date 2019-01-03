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Вчера, 18:30
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В Магнитогорске из-под завалов достали уже 39 погибших, шесть из которых - дети

В сети ширятся конспирологические версии причин взрыва. Они подпитываются также взрывом маршрутки во время задержания предполагаемых террористов. Об этом сообщают издания Znak.com и «74.ru» со ссылкой на источники.

Официально информацию о задержании террористов не комментировали. Источники издания «Ura.ru» в нескольких силовых ведомствах сообщили, что взрыв маршрутки в центре Магнитогорска и обрушение подъезда дома не связаны.

Однако, источник Znak.com утверждает, что взрыв маршрутки и обрушение подъезда жилого дома, которое произошло 31 декабря, связаны: следствие якобы установило место взрыва в доме — квартира, где проживал гражданин Таджикистана, и «там обнаружены следы гексогена». «Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле „Газель“, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают», — сообщил источник Znak.com.

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов сообщил РБК, что ему неизвестны версии происшествия с маршруткой в центре Магнитогорска. «У меня информация, что был некий взрыв маршрутки. Есть понимание, что на месте работают подразделения МВД и ФСБ», — сообщил Климов.

В ФСБ сообщили, что причиной стал взрыв бытового газа, другие версии инцидента в ведомстве не рассматривались. С официальным заявлением выступил также Следственный комитет, который сообщил, что следов взрывчатого вещества в обрушенном доме найдено не было.

На данный момент число погибших достигло 39 человек, из них - 6 детей.
Спасательные работы завершены.


Источник: https://tvrain.ru








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