Железный подарок из глубокого космоса прилетел к жителю Карпатского села Замагора

Как передает ТСН, метеорит упал прямо во двор одного из жителей села Замагора, что в Карпатах, устроив пожар, в котором едва не сгорел старый деревянный гараж.

По словам горца Богдана, сначала он испугался и подумал, что кто-то мог бросить во двор гранату, отметив, что грохот сопровождался ярким светом. Мужчина выбежал на улицу, чтобы выяснить, что произошло, и увидел, как горит его гараж.

Потушив огонь и подождав, пока место пожара остынет, мужчина нашел камень весом около 2 кг. Проанализировав информацию из интернета, выяснил, что камень может иметь космическое происхождение.

Журналисты проконсультировались с учеными из Технического университета нефти и газа. Там подтвердили, что упавший камень действительно является метеоритом. Находка оказалась хандритом – самым распространенным типом каменных метеоритов. Ученые отметили, что в его составе есть никель, поэтому, несмотря на небольшой размер, он имеет такой большой вес.

На данный момент находку уже передали в музей гуцульской магии, потому что Богдан уверен: прилетел этот подарочек к ним в село - неспроста!





Источник: http://www.trust.ua























