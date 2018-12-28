Археологи, которые вели незаконные раскопки в оккупированном Крыму, теперь тоже под украинскими санкциями

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш сообщил, что украинская сторона вводит санкции не только в отношении российских политиков и бизнесменов, но и против археологов, которые незаконно проводили раскопки в оккупированном Крыму.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. "Name and shame" (публичное объявление, что человек или организация сделали что-то плохое – ИФ) - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий и распространяющих негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - написал В.Черныш в Твиттере в четверг.



Источник: https://interfax.com.ua



























