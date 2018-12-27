В могиле для кота обнаружен старинный клад

Кот бердянской зоозащитницы Валентины Мамай погиб под колесами автомобиля, и она решила кота похоронить. Начала копаать ямку для могилы и вдруг наткнулась на что-то странное...

"В общем, пошла я хоронить кота, копнула земли и наткнулась на клад, если так можно сказать. Старинная библия, прогнившая от долгого лежания в земле, и целый чемодан старинных побрякушек: брошек, украшений и часов. Возможно, они даже представляют какую-то историческую ценность. Сложно поспорить с тем, что кот полезное животное в любой семье. Но чтобы в таком смысле – неожиданно", – написала зоозащитница.



Источник: https://www.segodnya.ua







