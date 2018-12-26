Эксперты настроены оптимистично: они увидели в Украине признаки улучшения инфляционных ожиданий

Комитет монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) во время заседания 12 декабря единогласно отметил ослабление проинфляционных рисков и наличие признаков улучшения инфляционных ожиданий.

Согласно протоколу заседания, обнародованному на веб-сайте центробанка, снижению проинфляционных рисков поспособствовал рекордно высокий урожай зерновых и масличных культур, ускоренное снижение мировых цен на энергоносители, сдержанная фискальная политика правительства, улучшение внешней среды для развивающихся стран, а также благоприятная ситуация на валютном рынке.

Члены КМП также отметили реализацию ключевого предположения октябрьского макроэкономического прогноза НБУ, а именно достижение ощутимого прогресса в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы stand-by и привлечение связанного с ней финансирования от других официальных кредиторов.

В то же время почти все члены КМП придерживаются мнения, что риски инфляционного давления остаются значительными, и это вызывает необходимость сохранения жесткой монетарной политики.

Аргументируя свою позицию, эти члены комитета акцентировали внимание на ухудшении ожиданий на фоне нового политического цикла, реализации геополитических рисков, в частности эскалацию конфликта в Азовском море, усилении давления на цены со стороны значительного потребительского спроса, а также охлаждении мировой экономики.

Члены КМП также отметили, что в дальнейшем снижение учетной ставки возможно только при существенном ослаблении рисков.

Как сообщалось, Нацбанк 25 октября 2018 года сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Затем 13 декабря НБУ вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.



Источник: https://interfax.com.ua























