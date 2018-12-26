Акцию в поддержку украинских моряков возле скандальной елки в Болгагрии остановила полиция

Как пишет болгарское издание Faktor.bg, болгары и украинцы собрались перед скандальной новогодней елкой у храма Святой Недели, которую посол России Анатолий Макаров подарил Софии несколько дней назад от имени правительства Москвы.

Отмечается, что участники акции требовали освобождения украинских моряков, захваченных Россией у Керченского пролива.

Активисты держали украинские флаги и плакаты с требованием остановить агрессию России. Перед елкой были размещены бумажные кораблики, на которых написаны имена незаконно арестованных украинских моряков.

Впоследствии на месте происшествия появились представители полиции, которые назвали акцию незаконной, поскольку она не была согласована с властями. Полицейские проверяли документы участников.

На видео, опубликованном в Facebook одной из участниц акции Мартой Георгиевой, видно, как полицейские срывают с елки гирлянды в цветах украинского флага и бумажные кораблики.

Позже участники акции сообщили корреспонденту Укринформа, что ожидают повестки в полицию, которую вызвал, вероятно, российский гражданин.



Источник: https://www.pravda.com.ua



















