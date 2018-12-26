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Вчера, 12:30
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Московский онкоцентр зачем-то 10 лет хранил трупы неизвестных умерших

В онкоцентре в Москве во время проверки неожиданно нашли трупы неизвестных больных, умерших 10 лет назад и которых никто не искал. Зачем это было сделано - никто не знает.

В Национальном центре онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве во время проверки обнаружены тела пациентов, умерших несколько лет назад.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить», - сказал собеседник агентства. По его словам, проверку по данному факту проводит СК РФ по Москве.

В паблик Mash отмечено, что пациенты, чьи тела были обнаружены, умерли более десяти лет назад.

Национальный исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина на Каширском шоссе в Москве является одной из крупнейших онкологических клиник в России.


Источник: https://zik.ua









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