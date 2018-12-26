За 2018 год ученые мира установили исторический рекорд по количеству публикаций

В этом году ученые всего мира опубликовали более 1600000 научных работ - это абсолютный исторический рекорд. Количество статей выросло на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Nature.

Количество научных статей стремительно растет в развивающихся странах: в Египте - на 21%, в Пакистане - на 15,9%, в Индии, Бразилии, Мексике и Иране - примерно на 8%, а в Китае - на 15%.

Аналитики объясняют такой рост увеличением финансирования науки в этих странах, а также активным международным сотрудничеством. Отмечается, что с 1980 года около 90% всех научных публикаций мира приходились на США, Францию, Великобританию, Германию и Японию.

На данный момент лидером по количеству научных работ остается США, но Китай отстает от них на только 35000 статей. Это минимальный разрыв за последние годы: в 2019-м в китайских ученых есть все шансы обогнать своих американских коллег и стать первыми. Отмечается, что в Китае растет не только количество, но и качество работ.

Количество статей аналитики подсчитали в базе научных данных Web of Science.



Источник: https://zik.ua



























