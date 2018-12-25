Катаклизмы на планете всё чаще, под удар стихии попала Гавана: видео

На побережье кубинской столицы обрушились 4-метровые волны, в результате чего многие улицы оказались под водой, сообщает TVN Meteo.
По словам местных жителей, они начали поднимать вещи с нижних этажей, ожидая отступления паводковых вод.
Представители Службы безопасности пытаются контролировать ситуацию и не дают людям оставаться в прибрежных районах, на набережных и затопленных улицах.
Как сообщает Кубинский институт метеорологии (INSMET), образованию огромных волн способствовали сильные порывы ветра, которые достигали скорости более 63 км/ч.
Источник: gismeteo.ua