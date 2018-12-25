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Вчера, 14:00
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Сгорел отель "Простоквашино" под Буковелем, есть погибший

23 декабря в 3:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в урочище Дил села Яблуница Яремчанского городского совета в помещении гостиницы "Простоквашино", говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Ивано-Франковской области, передают Украинские Новости.

Как выяснилось, огонь охватил здание по всей площади. Расстояние от ближайшего спасательного подразделения к месту пожара составило около 25 километров.

Обслуживающий персонал эвакуировал жителей отеля до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Во время проведения работ по разбору конструкции гостиницы на месте пожара обнаружено тело человека.

В 6:12 пожар локализован на площади 1500 м. кв. В 7:00 пожар был ликвидирован.

На тушение было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.

Были спасены 4 рядом расположенных двухэтажных деревянных здания, 4 беседки, 6 легковых автомобилей и 2 квадроцикла.


Источник: https://ukranews.com








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