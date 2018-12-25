Взрослые не осматривают места игр детей, и потому в Черновцах погиб подросток

Смертельный случай произошел под Черновцами. В селе Великий Кучуров Черновицкой области подросток на санках «влетел» в бетонный забор. 15-летний мальчик, катаясь на санках, врезался в забор из бетона и потерял сознание. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Мальчик скончался в больнице. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Свидетели случившегося высказали мнение: родители должны обследовать места игр детей, это может предотвратить трагичные случаи.

Источник: https://sud.ua



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