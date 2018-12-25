Курс валют

» » » Взрослые не осматривают места игр детей, и потому в Черновцах погиб подросток

Новости

Все новости
Политика / Новости
Вчера, 13:00
62
Версия для печати

Взрослые не осматривают места игр детей, и потому в Черновцах погиб подросток

Смертельный случай произошел под Черновцами. В селе Великий Кучуров Черновицкой области подросток на санках «влетел» в бетонный забор.

15-летний мальчик, катаясь на санках, врезался в забор из бетона и потерял сознание. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Мальчик скончался в больнице. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Свидетели случившегося высказали мнение: родители должны обследовать места игр детей, это может предотвратить трагичные случаи.


Источник: https://sud.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт