Взрослые не осматривают места игр детей, и потому в Черновцах погиб подросток

Смертельный случай произошел под Черновцами. В селе Великий Кучуров Черновицкой области подросток на санках «влетел» в бетонный забор.
15-летний мальчик, катаясь на санках, врезался в забор из бетона и потерял сознание. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Мальчик скончался в больнице. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Свидетели случившегося высказали мнение: родители должны обследовать места игр детей, это может предотвратить трагичные случаи.
Источник: https://sud.ua