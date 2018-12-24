Перепланировать квартиру теперь можно, но по правилам

Главное - не нарушать ограждающие и несущие конструкции, а также инженерные сети снабжения. Об этом в прямом эфире «Радио НВ» рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

"В Украине разрешили перепланировки квартир, но без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции, а также инженерные сети снабжения. И это не значит, что не будет контроля за такими работами. Управляющий, управляющая компания или жилищно-эксплуатационные конторы должны контролировать соблюдение требований при перепланировке», - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр объяснил, что технический паспорт определяет не только несущие конструкции здания, но и инженерные сети, которые обслуживают все квартиры. При вертикальной разводке - это стояки водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения.

«Технический паспорт домов находится или в ЖЭКе или у управляющего. Люди, у которых будут вызывать беспокойство такие работы у соседей, должны обращаться в вышеперечисленные структуры», - отметил Зубко.





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