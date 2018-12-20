Капитан юстиции из Мариуполя отменил обвинения ГПУ в финансировании терроризма в отношении Ефремова, Ахметова и Королевской

С Ахметова, Ефремова и Королевской сняты обвинения в финансировании терроризма. Такое решение принял в Мариуполе следователь СБУ, передает ОБКОМ со ссылкой на то, что сообщил вчера, 19 января, в Фейсбуке народный депутат Игорь Луценко.

Он также обнародовал текст соответствующего постановления следователя.

И. Луценко пишет:

«Поздравляю наши правоохранительные органы - да что правоохранительные, я всю страну поздравляю!

Наконец-то, с трех самых достойных, самых выдающихся современников наших, знаменитых сограждан - Ахметова Рината Леонидовича, Королевской Натальи Юрьевны и Ефремова Александра Сергеевича сняты обвинения в финансировании терроризма.

Да, Ефремов еще останется на некоторое время в СИЗО, но нынешний результат работы правоохранителей должен зарождать в его сердце надежду на скорейшее освобождение из-под бремени ложных обвинений! Ведь и Генпрокуратура, и СБУ демонстрируют хоть и неторопливую, но беспристрастную работу!

Всего-навсего три года, три бурных года нашей независимости, российско-украинской войны и кризиса государственного управления надо было, чтобы проделать титаническую работу и отбелить ни в чем неповинных Ахметова, Королевскую, Ефремова.

Что такое три года для СБУ или ГП, которые смотрят прямо в глаза вечности? Ничто, момент, мгновение - и мгновения нет.

Итак, не решением генпрокурора (наполовину в отставке) или главы СБУ было закрыто уголовное производство, а всего лишь подполковником с дислокацией в Мариуполе (капитаном юстиции - ред.).

Не выявлено не найдено, не определено ни единого основания, чтобы считать достойнейших Ахметова и Ко в чем-то виноватыми.

Ни видеопоказания бывшего командира ахметовского батальона "Восток", ни слова любого из нескольких десятков допрошенных по делу свидетелей не содержали ничего, что бы даже отдаленно намекало, что указанные экс-члены Партии регионов никоим образом не работали на две стороны.

Что же, спасибо за такой подарок на Святого Николая!

Не зря каждый год растут бюджеты на охрану порядка», - написал депутат.