Евросоюз предоставляет Украине средства на модернизацию профессионально-технического образования

Украинская система профтехобразования устарела как идеологически, так и материально. Она нуждается в немедленной не только модернизации, а - реанимации. Евросоюз пришел на помощь. Общий бюджет проекта - 58 млн евро.

Правительство Украины и Еврокомиссия подписали соглашение, которое поможет реформировать и модернизировать систему профессионально-технического образования в Украине.

Как передает "Европейская правда", общий бюджет сделки "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины", составляет 58 млн евро, стороны подписали его в понедельник, 17 декабря в Брюсселе во время пятого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщается, эти средства пойдут на повышение эффективности реформ в области профессионально-технического образования в Украине и улучшения качества и привлекательности профессионально-технического образования как для женщин, так и для мужчин, а также увеличение ее соответствия потребностям рынка труда, в том числе для преодоления гендерной сегрегации рынка труда.

Деньги также помогут оптимизировать сеть и модернизировать инфраструктуру профессионально-технического образования.

Кроме того, между Кабмином и Еврокомиссией было подписано соглашение о финансировании мероприятия "Программа расширения контактов между людьми Дом Европы", в рамках которой ЕС выделит 18 млн евро для продвижения контактов между людьми с ЕС и украинским обществом с целью обмена лучшими практиками и содействие взаимопониманию .

Ранее сообщалось, что 17 декабря Кабинет министров Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение о финансировании Программы технического сотрудничества 2018 года, в рамках которой Евросоюз выделит 37 млн ​​евро для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и для помощи украинским учреждениям в укреплении уважения к демократическим принципам, прав человека и основных свобод.

Источник: https://eu-ua.org