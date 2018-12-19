Харьковчанка Елизавета Яхно стала лучшей спортсменкой мира в синхронном плавании

Харьковская спортсменка Елизавета Яхно признана лучшей спортсменкой по синхронному плаванию 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
20-летняя спортсменка получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 по версии Международной федерации плавания.
Напомним, что Елизавета Яхно является четырехкратным призером чемпионата мира и семикратным призером чемпионата Европы по синхронному плаванию. Входит в состав национальной сборной Украины.
Источник: https://vecherniy.kharkov.ua