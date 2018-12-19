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Сегодня, 16:30
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Харьковчанка Елизавета Яхно стала лучшей спортсменкой мира в синхронном плавании

Харьковская спортсменка Елизавета Яхно признана лучшей спортсменкой по синхронному плаванию 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

20-летняя спортсменка получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 по версии Международной федерации плавания.

Напомним, что Елизавета Яхно является четырехкратным призером чемпионата мира и семикратным призером чемпионата Европы по синхронному плаванию. Входит в состав национальной сборной Украины.

 

Источник: https://vecherniy.kharkov.ua

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