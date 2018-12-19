Теракт на железной дороге в Харьковской области предупрежден

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области предупредили диверсионный акт на объекте транспортной железнодорожной инфраструктуры Харьковщины. Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

17 декабря 2018 правоохранители задержали злоумышленника, который заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном в одном из районов Харьковской области и предпринял попытку его активации. Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии тридцати километрах от «закладки» активировал взрывчатку через мобильный телефонный сигнал. В ходе спецоперации контрразведка СБУ заранее заменила взрывное устройство на «муляж» и предупредила диверсию.

После фиксации факта попытки приведения в действие взрывного устройства правоохранители задержали исполнителя диверсии.

Задержанный - житель Луганщины, который ранее участвовал в вооруженном противостоянии с ВС Украины. Впоследствии он был завербован представителями так называемого «МГБ ЛНР» и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в регионе.

Диверсионный акт должен был привести к его разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС. Железнодорожная ветка также активно используется для пассажирских перевозок. Ею, в частности, курсируют поезда сообщением «Киев-Лисичанск», «Хмельницкий-Лисичанск», «Днепр-Лисичанск», «Ужгород-Лисичанск» и др., А также почти десять пригородных маршрутов.

Сотрудники СБ Украины также установлен организатор диверсионного акта. Им оказался Егор Дубровкин, бывший сотрудник УСБ Украины в Луганской области. В 2014 году он изменил воинской присяге и стал работником так называемого отдела контрразведки центрального аппарата «МГБ ЛНР». Он находится в розыске СБ Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.





Источник: https://ssu.gov.ua