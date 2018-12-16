Топ-10 украинских исполнителей на новогодних корпоративах

Не секрет, что при любых обстоятельствах и ситуациях корпоративы в крупных компаниях и на вечеринках у богатых людей не проходят без популярных исполнителей. Сколько же стоят их выступления на Новый год? Составлен рейтинг стоимости выступлений востребованных на украинских артистов.

Итак, ТОП-10 украинских звёзд, которых приглашают на корпоративы:

Сергей Бабкин - 12 тысяч долларов

"Не ангелы" - 13 тысяч долларов

DZIDZIO - 20 тысяч долларов

Группа "Мозги" - 20 тысяч долларов

Настя Каменских - 20 тысяч долларов

Тина Кароль - 22 тысячи долларов

Верка Сердючка - 28 тысяч долларов

"Время и стекло" - 30 тысяч долларов

Дмитрий Монатик - 33 тысячи долларов

Олег Винник - 33 тысячи долларов

Здесь, конечно же, нет многих имён. К примеру, Владимира Зеленского и его "95-го квартала". Или Святослава Вакарчука. Неизвестно, будет ли баллотироваться... ой, выступать на Новый год Вакарчук, а Зеленский может себе уже позволить и отдохнуть - предыдущий корпоратив, у Суркиса, всё окупил. Ну а основная масса украинцев будут не участниками корпоративов, а телезрителями - там и увидят всех и даже больше.

Источник: Телебачення Торонто











