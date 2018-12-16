Основные актуальные тенденции моды-2019 - стоит посмотреть

Зимнее похолодание - не время отказываться от стильного лука, предлагаем оценить несколько модных тенденций зимы 2019 года. Главные тренды fashion-индустрии представлены на подиуме: некоторые из них повторяют предыдущие, но есть и совершенно новые и неожиданные. Разнообразить ваш зимний гардероб поможет свежий взгляд на модные тенденции, а также грамотное сочетание вещей в образе. Что же мы будем носить в 2019 году - безразмерные пуховики, виниловые плащи или комбинезоны?





Оверсайз

Безразмерные вещи в моде уже не первый год и в сезоне осень-зима 2018/2019 оверсайз снова актуален. Использование многослойности образа, ярких цветов и аксессуаров грамотно подчеркивают эту тенденцию и не дают модницам заскучать. Практичность фасона оверсайз заключается в том, что он подходит для любой фигуры, скрывая недостатки и создавая универсальный силуэт. В сезоне зима 2019 рекомендуем рассмотреть вариант оверсайз-пуховика или пальто, информирует UkrMedia.





Дикий Запад

Лук в лучших традициях вестерна - отличный выбор для тех, кто любит выделяться из толпы. Особое внимание этой тематике уделили Isabel Marant, Chloé и Calvin Klein 205W39NYC с ковбойскими сапогами, бахромой и обилием кожаных изделий. Одеваться в стиле Дикого Запада - это быть смелой и независимой.





Вельвет

Бархатные текстуры очень приятные на ощупь, а также раскрывают глубокие оттенки. Вельвет подойдет девушкам нежным и романтичным, а носить его можно как в праздничном аутфити, так и сочетать с минималистическими вещами в повседневном стиле. Попробуйте сыграть на контрастах: вельвет может создать загадочный и элегантный образ.





Огромные пуховики

Мода на утрированно объемные пуховики сохраняется в сезоне зима 2018/2019. Мы можем наблюдать большое количество модных брендов, которые выпускают пуховики необъятных размеров. Кстати, в следующем году эта тенденция также сохранится, поэтому покупка такого пуховика станет хорошей инвестицией.





Винил

Тренд из далеких 80-х, который продолжает покорять сердца. Кожаные и латексные, кстати, особенностью которых является блеск - хит сезона. Вы можете остановить свой выбор на виниловой сумочке или пальто, а также продемонстрировать всем, как могут выглядеть виниловые сапоги холодной зимой.





Брюки-клеш

Фасон, который подходит многим, - клеш способен расставить правильные акценты на бедрах и длине ног. Тенденция была актуальной десятилетия назад и, к счастью, возвращается к нам в 2019 году.





Плиссе

Женственный и элегантный тренд сезона. Плиссе идеально смотрится в монохромном луке, добавляя силуэта изысканности и шарма. В 2019 вы можете отойти от варианта юбки и попробовать надеть плиссированные брюки или топ. В данном случае не важно, из какого материала была сделана вещь, главное - нежность образа.





Длинная юбка с высокими ботинками

Минималистичный тренд полюбился поклонникам моды во всем мире. Высокие ботинки, закрытая шея и длинные юбки - это то, что нравится многим девушкам в этом сезоне. Сочетайте однотонный образ с кожаными сапогами или ботфортами.





Металлик

Одежда и аксессуары из тканей металлик, напоминающие по структуре и виду фольгу, это один из главных футуристических трендов года. Голографические модели платьев и пуховиков навевают атмосферу будущего, как в научно-фантастических фильмах. Почему бы не создать такой образ в 2019?





Многослойность

Одним из самых популярных трендов года является многослойность. Вы можете использовать от 3 до 5 слоев и быть уверенными в своем стиле, как показывают ведущие дизайнеры. Теперь вы можете смело надеть платье, брюки и куртку с пальто в одном луке, если захотите.

Источник: ukr.media