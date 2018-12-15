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Житель Нидерландов построил аналог Ноева ковчега (фото)

Можно ли считать этот потрясающий воображение самодельный корабль действительно братом библейского чуда – большой вопрос. Как и то, будет ли он плавать. Но туристам впечатлений хватает.

Начиная с 1993 года житель Нидерландов Йохан Хейберс, читая своим детям библейскую историю о Ное, решил построить собственный ковчег. Первая версия ковчега была закончена к 2006 году, но строитель не был полностью удовлетворен, так как корабль оказался вдвое меньше, чем описано в Библии.

Таким образом, уже в 2008 году Хейберс, вместе с командой плотников-любителей, начал строить ковчег «в натуральную величину». Новое сооружение имеет длину 133,5 метров (300 локтей), ширину 22,25 метров (50 локтей) и высоту 13,35 метров (30 локтей). Помимо дерева, в постройке использовалась сталь, в том числе из остовов списанных кораблей.

Позже Йoхан признавался, чтo некoтoрые вещи сделаны «немнoгo кривo», так как в стрoительстве принимали участие непрoфессиoнальные судoстрoители. Вся пoстрoйка oбoшлась примернo в 1,6 миллиoна дoлларoв.

 

Источник: Политека

 

 

 



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