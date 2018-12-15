Курс валют

» » В Атлантическом океане продается остров, который может купить кто угодно

Новости

Все новости
В мире
Сегодня, 08:00
49
Версия для печати

В Атлантическом океане продается остров, который может купить кто угодно

Если вам нужен остров - нет проблем: покупайте. А вместе с островом можете приобрести, например, пингвинов или морских львов. Стадо овецт тоже можно. Уже не говоря о птицах и всякой мелочи. Владение немалое - более 100 квадратных километров.

Один из островов Фолклендских (Мальвинских) архипелага в Атлантическом океане решили продать. Землей более 150 лет владела одна семья. На острове обитают пять видов пингвинов, 42 вида птиц, морские львы и 6000 овец.

Остров Пеббл стал собственностью семьи Дин в 1869 году - тогда его приобрел британец Джон Дин за 400 фунтов. Теперь его праправнук решил продать землю.

«Это невероятное место. Однако теперь нам трудно им управлять. Мы с моей женой Лоури приезжали сюда в 2011-м, но теперь время его продавать. Моя мама и папа больше не могут заботиться об острове, и приходится прощаться», - сказал Сэм Харрис, праправнук первого владельца острова.

За сколько именно семья хочет продать землю - неизвестно.

Пеббл в длину примерно 32 километра. Это третий по величине остров архипелага. На нем есть горы, озера и пляж «Пеббл». На земле есть ферма овец, которую создали тогда же, когда семья Дин и приобрела этот остров. Никто из семьи владельцев не жил на этой земле с 1950-х годов.

 

Источник: Громадське

 







Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт