В Атлантическом океане продается остров, который может купить кто угодно

Если вам нужен остров - нет проблем: покупайте. А вместе с островом можете приобрести, например, пингвинов или морских львов. Стадо овецт тоже можно. Уже не говоря о птицах и всякой мелочи. Владение немалое - более 100 квадратных километров.

Один из островов Фолклендских (Мальвинских) архипелага в Атлантическом океане решили продать. Землей более 150 лет владела одна семья. На острове обитают пять видов пингвинов, 42 вида птиц, морские львы и 6000 овец.

Остров Пеббл стал собственностью семьи Дин в 1869 году - тогда его приобрел британец Джон Дин за 400 фунтов. Теперь его праправнук решил продать землю.

«Это невероятное место. Однако теперь нам трудно им управлять. Мы с моей женой Лоури приезжали сюда в 2011-м, но теперь время его продавать. Моя мама и папа больше не могут заботиться об острове, и приходится прощаться», - сказал Сэм Харрис, праправнук первого владельца острова.

За сколько именно семья хочет продать землю - неизвестно.

Пеббл в длину примерно 32 километра. Это третий по величине остров архипелага. На нем есть горы, озера и пляж «Пеббл». На земле есть ферма овец, которую создали тогда же, когда семья Дин и приобрела этот остров. Никто из семьи владельцев не жил на этой земле с 1950-х годов.

Источник: Громадське























