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Англичанин Саймон Дейл построил арт-хаус… для садовых мышек

Мышки настолько покорили сердце фотографа, что он решил сделать им чудесные домики. Но не только для красоты, а, прежде всего, чтобы защитить от кровожадных котов!
Невероятные домики для мышей построил фотограф по имени Саймон Делл. Он показал нестандартный подход к решению проблемы садовых вредителей и опубликовал в сети снимки, на которых продемонстрировал результаты своей работы.

Сначала Делл обнаружил одну мышь, которую назвал Джордж и сделал грызуну небольшой домик из бревен и соломы. В какой-то момент заметил, что мышей стало две, и он построил для них целую мышиную деревню.

"Я решил построить им домики в саду, чтобы они не стали наживой котов или других животных. Также носил им пищу, чтобы они не погибали во время охоты. Я фотограф, поэтому, помимо прочего, хотел создать хорошую картинку для своих снимков", – делится Саймон Делл в Фейсбуке.


Источник: https://www.facebook.com/Georgethemouseinalogpilehouse/ 

 

 




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