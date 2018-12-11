Водитель маршрутки спас своего пассажира и отдал ему всю выручку

Водители бывают разные: одни выталкивают из автобуса детей и больных, а другие - все отдают ради того, чтобы человека спасти. Именно такой водитель встретился тернопольчанину Валерию Галкину.

Известным на всю Украину стал водитель из Кременца Александр Иваськевич, который спас жизнь мужчины. Высадил всех людей из маршрутки и за три минуты домчал в больницу, разглядев у одного из пассажиров признаки инсульта.

Это был "базарный" день в городке Кременец, 9:00 утра. Маршрутка № 13 переполнена людьми, которые спешат на рынок - много заходит, мало получается - это все, что запомнил тогда человек на больничной койке.

"Помню только, как садился в автобус, а следующие кадры - это капельница и лицо доктора", - рассказал Валерий Галкин. В больничной палате рядом с 64-летним пенсионером его жена. В то утро они были вместе - сидели рядом с водителем.

"Муж сидел впереди, я сидела за ним. Ничего не было удивительного", - говорит Галина Галкина.

Что с пассажиром что-то не так - разглядел водитель маршрутки. "Вижу, что ему руку отнимает, что-то хотел мне сказать - вижу, речь не получается, не может говорить уже. И чем дальше - хуже, хуже", - рассказал водитель маршрутки Александр Иваськевич.

Когда на следующей остановке "Рынок" все пассажиры вышли, водитель решил ехать в больницу. Людям, которые начали заходить в маршрутку, объявил о отмененном рейсе. "Сейчас вызвать скорую - знаете как. Пока розчухаються, пока то, се. Я сразу автобусом туда, вот так по кругу, у нас там больница есть", - пояснил водитель. Маршрутка, которая стала каретой "скорой", домчала в реанимационное отделение за три минуты.

Еще водитель буквально на руках вынес недвижимого пассажира из автобуса.

"Более того, он помог его вынуть оттуда, потому что он был неподвижный, он забрал наши вещи обратно, отвез домой, предложил мне деньги, которые у него были. Я так понимаю - выручка", - рассказала жена больного.

Благодаря мгновенной доставке медики не потеряли "золотое" время в спасении таких больных - пенсионер перенес инсульт без осложнений. "То есть, у него нет паралича ни в руках, ни в ногах. Лицо вернулось на свое место, как было", - пояснил заведующий неврологическим отделением Кременецкой районной больницы Константин Буковский.

Спасенному пассажиру после инсульта еще трудно говорить, но он не может не поблагодарить своего спасителя. "Да, он меня спас. Он поступил, как человек с большой буквы", - говорит Валерий Галкин.

Александр Иваськевич работает водителем на этом маршруте четыре года, к тому же,15 лет отъездил шофером автобуса в Москве, но с началом российской агрессии покинул заработки и вернулся в родной Кременец. В тот день ради пассажира потерял много времени и собственный заработок, потому что сошел с маршрута в час пик.

"Базарный день, очень многие люди, шоферы хотят заработать больше. И, несмотря ни на что, отдал выручку - сердце подсказало быть человеком", - говорит товарищ водителя Игорь Бендасюк. Теперь у водителя маршрутки появился еще один товарищ, который передает ему главные слова: "Саша, здоровья тебе! И у тебя появился еще один друг", - говорит спасенный.

Источник: 0352.ua























