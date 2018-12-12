Шоумен Сергей Притула признался, на каком языке ссорится с женой

Вот, например, Сергей Притула. Что он только о себе ни рассказывает фанатам. Даже о том, как его однажды уволили с работы за якобы сексуальные домогательства. А теперь он рассказал, на каком языке ссорится с женой.

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, какие распри происходят между ним и женой Екатериной.

Как известно, вторая жена Сергея Притулы, Екатерина Сопельник, родом из Донецка. Поскольку Сергей всю жизнь говорил на украинском и родом с Западной Украины, он ответил, что общаются они на украинском, а вот ссорятся – по-русски.

"Недавно жена говорит с моим шурином. То есть у моей жены есть родная сестра, которая замужем за руководителем партии "Возрождение" нардепом Виталием Хомутынником. Он тоже из Донецка. И на каком-то дне рождения Хомутынник спрашивает у моей жены: "Катя, ты с Серым, на каком языке общаешься?». Она говорит: «Мы дома общаемся на украинском. Только когда ссоримся Сережа переходит на русский". Виталий спрашивает: "А почему?". Она отвечает: "Не знаю, может он думает, что ко мне так лучше доходит",- вспомнил забавный случай Сергей Притула.

Он также добавил, что в ссорах с женой чаще он идет первым на примирение: "Эти донецкие ребята, они суровые солдаты, которые не знают слов любви". Притула подытожил, что на момент их знакомства Екатерина не знала украинского языка.

К слову, Сергей Притула был дважды женат. В первом браке с Юлией Андрейчук у него родился сын Дмитрий, а во втором с Екатериной Сопельник у него родилась дочь Соломия.

Источник: 24tv.ua