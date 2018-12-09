Девушка пробила двухметровую дыру в стене одесской тюрьмы

Девушка просто каталась с парнем на BMW. И ее просто кто-то подтолкнул сзади. И она вначале влетела в столб, а потом отрикошетила в забор исправительной колонии №51, пробив в нем дыру.

Это случилось в Одессе. По предварительным данным, «BMW» двигался по Люстдорфской дороге в сторону Черемушек. На месте ДТП присутствовали сотрудники полиции и колонии. Пробитый забор с близкого расстояния снимать запретили. Его уже начали оперативно заделывать. Дыра в заборе достаточно большая: около двух метров в ширину и полутора в высоту.

В машине вместе с девушкой-водителем находился молодой человек. Оба живы.





Источник: Пушкинская











