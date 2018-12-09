Курс валют

» » » Девушка пробила двухметровую дыру в стене одесской тюрьмы

Новости

Все новости
Происшествия / Одесса
Сегодня, 17:15
25
Версия для печати

Девушка пробила двухметровую дыру в стене одесской тюрьмы

Девушка просто каталась с парнем на BMW. И ее просто кто-то подтолкнул сзади. И она вначале влетела в столб, а потом отрикошетила в забор исправительной колонии №51, пробив в нем дыру.

Это случилось в Одессе. По предварительным данным, «BMW» двигался по Люстдорфской дороге в сторону Черемушек. На месте ДТП присутствовали сотрудники полиции и колонии. Пробитый забор с близкого расстояния снимать запретили. Его уже начали оперативно заделывать. Дыра в заборе достаточно большая: около двух метров в ширину и полутора в высоту. 

В машине вместе с девушкой-водителем находился молодой человек. Оба живы.


Источник: Пушкинская




Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт