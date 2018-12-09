54-летний Михаил Грицаюк с Тернопольщины за свою жизнь написал 3230 картин

Хотя для самого художника количество работ не слишком важно. Главное, по мнению автора, чтобы они захватывали зрителя. Но все же в планах - 5000 картин.

Полотна шумского художника действительно откладываются в памяти. Одни поражают реалистичностью, другие - оригинальностью, а некоторые становятся источником вдохновения. За 50 лет творчества Михаил Грицаюк стал известен не только в Украине, но и за рубежом. На его счету - 18 персональных выставок в родном Шумске, Тернополе и Киеве.

Художественная стезя Михаила Грицаюка берет начало из детства.

«Я очень много рисовал, дома не было ни одного чистого листа - все раскрашивал. Первые деньги за свои картины я получил, когда служил в армии. Тогда и начал считать свои полотна. Три тысяча двести тридцать уже создал. А мечтаю нарисовать тысяч пять. Какой будет юбилейная картина - еще не придумал».

Обычно народный мастер Украины по живописи Михаил Грицаюк творит большие картины. Впрочем, есть в его коллекции и серия миниатюр, размером 20 на 30 сантиметров, портреты, а также деревянные иконы. Многие именные картины художника стали хранителями наших военных на Востоке Украины. Рука шумского художника вырисовывала лики святых и изображала библейские сюжеты на стенах храмов Ривненской и Хмельницкой областей. В 80-х годах мастер расписал деревянную церковь в селе Снигиревка Лановецкого района, которая, к сожалению, несколько лет назад сгорела.

Украинские пейзажи, городские переулки, нарядные сельские улицы художник изображает не только на полотнах, но и на стенах частных домов. Они приковывают взгляд, захватывают простотой и поражают своей необычностью.

Источник: Погляд























