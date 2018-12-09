На Тернопольщине шесть населенных пунктов оказались без транспортного сообщения

Надлежащее транспортное сообщение крайне важно для жителей отдаленных сел. Люди очень зависят от автобусов, которыми могут добираться на работу или даже на учебу.

На своей странице в сети Фейсбук Ярослав Шуляк опубликовал сообщение, в котором описал проблему, которая неожиданно возникла у жителей шести сел Кременецкого района:

"Получил несколько телефонных звонков - оказывается в Кременецком районе Тернопольской области по непонятным для местных жителей причинам отрезаны от цивилизации несколько населенных пунктов - речь идет о внезапной остановке всех рейсовых пассажирских перевозок из г. Кременец в села Пидгора, Града, Комната, Комаровка, Гаи и Крестец Кременецкого района. Для ясности картины добавлю – самое отдаленное из перечисленных сел от города на расстоянии около 30 км.

Из еще одного источника информации мне стало известно, что автобусов на данных маршрутках не будет как минимум до нового года, а это почти полный календарный месяц!!! Ранее атобус на данных маршрутах были бидовенькие, похожие на тот, которым ездили Шарапов и Жиглов в фильме "Место встречи изменить нельзя", но ввиду того, что Кременетчина в рамках декоммунизации не смогла их заменить на современные аналоги украинского производства - особого возмущения у пассажиров эти музейные экспонаты не вызывали. Теперь люди в отчаянии, называют это откровенным геноцидом, поднимать шум пока опасаются, потому что говорят, что за это к ним могут приехать на расправу бандиты - время такое. Просят помочь ... (Я так понимаю, что в их сознании - ни бандиты, ни "такое время" меня не касаются. Ну да ладно…).

Кому пришло в голову такое сделать, а главное - где контроль со стороны местных властей??? Не буду сейчас перечислять, что для местных жителей это отсутствие возможности не только вовремя, но и вообще хоть как-то добраться на работу в г.. Кременец, учителям и воспитателям из города - добраться в сельскую школу или детский сад, а медицинская реформа вообще оставила без лекарств первой необходимости все сельские медпункты и за ними теперь надо ездить в город, и тд., и тд., и тд...

Сразу же обращусь в органы государственной власти и местного самоуправления: "Скоординовуйтесь и уже СЕЙЧАСЖЕ возвращайте автобусы на данные маршруты, а если это вам не по силам - берите своих кабинетных собратьев, предварительно взяв на работе выходные за свой счет, приезжайте и сами возите людей на своих иномарках по графикам рейсовых автобусов. Власть для народа - другого выхода я не вижу ".

К сожалению, такое положение не только на Тернопольщине. Похожая ситуация сложилось и в Харьковской области в Изюмском районе: рейсовые автобусы не ходят в села Спиваковка, Заводы, Левковка и в другие. Перевозчики отказываются, потому что плохие дороги, а еще – потому что эти маршруты неприбыльные. Местные власти заставить перевозчиков не могут уже почти полтора года. Очень возможно, что таких, отрезанных от цивилизации сел, в стране немало. До сих пор непонятно, кто должен решать эти проблемы, если местная власть решить их не в состоянии...















