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Сегодня, 12:49
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В Житомирской области скорая помощь въехала в жилой дом: семь пострадавших

«Скорая помощь» и Hyundai Santa Fe, не справившись с управлением,  вместе въехали в жилой дом. Пассажиры и водители травмованы и находятся в больнице. Дом тоже пострадал.

Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

«Предварительно, автомобиль скорой помощи, который двигался с проблесковыми маячками по улице Домбровского, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, который двигался по улице Мазепы. После этого оба автомобиля въехали в дом. В результате травмы получили 8 человек - водители и пассажиры транспортных средств. Они были доставлены в лечебные учреждения г. Житомира», - сообщили в ГУНП около 12.00.

«На месте происшествия выяснилось, что в результате столкновения автомобиля скорой помощи с внедорожником Hyundai Santa Fe, оба автомобиля въехали в дом. От удара водитель Hyundai оказался зажатым конструкциями. С помощью бензореза и гидравлического инструмента спасатели разрезали водительские двери и деблокировали мужчину », - сообщают в ДСНС.

За рулем Hyundai Santa Fe был 40-летний житель пгт Романов.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.









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