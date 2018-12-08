Поэты и прозаики Донбасса представили произведения на украинском языке в конкурсе "Кальмиюс"

Принято считать, что на Востоке Украины не говорят на государственном языке. Но это не так. И говорят, и пишут! Уже не в первый раз в новой столице Донбасса, в Краматорске, проводится литературно-музыкальный конкурс «Кальмиюс» для украинорязычных жителей Востока страны. В этом году на конкурс прислано более 100 работ: стихи и проза для детей, стихи и проза для взрослых, драматургия и публицистика.

Результаты можно посмотреть на страничке конкурса в ФБ: https://www.facebook.com/kalmiusukraine/

Правда, пока они пока еще не полные.

Несмотря на то, что вручение наград планируется уже 11 декабря, члены жюри еще не закончили работу и не определили победителей в номинациях «проза» и «публицистика» - вероятно, это не так-то и просто! Дискуссии, как говорят очевидцы этого действа, – горячие!

Детскую литературу оценивали Иван Андрусяк, Игорь Зарудько, Галина Ткачук и Наталья Марченко. Вот список победителей в этой номинации:

I место - Елена Костенко, Краматорск (рукопись "Чей пляж")

II место - Александр Шепитко, Днепр, (рукопись "Крылья к коту")

ІІІ место - Борщева Алина, село Слобожанское, Харьковская область, (рукопись "Тося"), Мария Козыренко (рукопись "Комаховирши»).

Стихи для взрослых оценивали Ростислав Семкив, Ростислав Мельныкив, Олег Соловей, Алексей Чупа и Анатолий Днестровский. Они назвали лучшими Марию Козыренко (Харьков), Ольгу Крамарь (Днепропетровская область) и Киру Снова (Харьков).

Дипломы и призы будут вручать 11 декабря в Краматорском Дворце культуры имени Быкова.



















