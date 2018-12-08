В Жёлтых Водах обнаружили самую большую в Украине сороконожку

И дети, и взрослые любят большие, даже огромные мягкие игрушки. Именно такую – самую большую в Украине - сделали в Желтых водах на Днепропетровщине.

Мастера сделали зверушку из искусственного меха, произведенного тут же, на Днепропетровщине.

Об этом сообщают на странице "Небайдужі Жовті Води" в Facebook.

Специалисты Желтых Вод приняли участие в разработке сороконожки, они же отвечали за ткань. Наполнение взял на себя город Фастов, а презентовало такую необычную игрушку на Всеукраинском съезде легкой промышленности - луцкое предприятие.

Основная идея разработки — "Национальный производитель — основа экономического государства".

Проходило мероприятие в Киевской городской госадминистации.





