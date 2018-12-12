Удивительные места Украины: озёра Карпат

Украина - одна из самых красивых стран мира. Ее живописные места дополняют романтические легенды и истории, которые интересно послушать от местных жителей. Зачем дальние странствия, если все можно найти у себя дома!





ОЗЕРО СИНЕВИР - природное чудо Украинских Карпат, к которому ежегодно съезжаются тысячи людей. Это самое большое и загадочное озеро Украины находится на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Вода Синевира кристально чистая и прозрачная. Возникло озеро в результате землетрясения, к нему стекаются три горные реки, поддерживая высокий уровень воды в любое время года. Гладь озера искрит голубизной, а ровно посередине озера - небольшой островок. Эта картина подобна голубому глазу с темным зрачком посередине - именно поэтому Синевир и получил свое второе, весьма романтичное название: Морское Око.



ОЗЕРО НЕИСТОВОЕ (Несамовите)- место, где варится погода Черногории. И если бросить в озеро камень или искупаться в нем, непременно пойдет дождь. Формой Неистовое немного напоминает Антарктиду, и находится на высоте 1750 метров над уровнем моря на территории Говерлянского заповедника. О Несамовитом существует много легенд. Говорят, что если в озеро бросить камень, оно закипит, и путешественника в дороге обязательно застанет непогода. Другая «правдивая» история рассказывает о том, что у озера собираются души самоубийц и танцуют. Горе тому, кто попадется в руки безбожников. Единственная защита - это звук трембиты, от печального звука которой они бегут, куда глаза глядят.

ОЗЕРО МАРИЧЕЙКА - прекрасное горное озеро, отовсюду окруженное густым еловым лесом. Говорят, образовалось из слез чабана Ивана, любимую которого убили враги - девушка Маричка шла к нему в горы, вдруг видит: в деревню из-за горного хребта подходят враги. Уговорила любимого спешить к родным, чтобы предупредить об опасности, а сама решила запутать вражеское войско в карпатских тропах. Крестьяне успели спастись, однако Маричка заплатила за то своей жизнью. С тех пор озеро стали называть Маричейка, а лес вокруг - Девичьим. Озеро расположено на высоте 1510 метров над уровнем моря.



ОЗЕРО БРЕБЕНЕСКУЛ - самое высокогорное озеро Украины находится на высоте 1801 метров над уровнем моря. Из-за особенностей климата и рельефа даже в мае у озера может лежать снег.



ОЗЕРО ДОГЯСКА - или другое название озеро Герашаска, расположенно на 1577 м над уровнем моря. Озеро Герешаска пользуется популярностью у туристов, здесь ежегодно останавливаются путешественники, чтобы насладиться невероятной красотой края.



ОЗЕРО АПШИНЕЦ - среди местных можно услышать более распространенное название озера - Трояска, данное в честь высокогорной соседки. Происхождение озера связано с ледниками тысячелетней давности.



ОЗЕРО ВОРОЖЕСКА - одно из самых красивых и древних мест в украинских горах. Существует две версии о происхождении названия и возникновения озера, и обе трагические. Первая и более распространенная рассказывает о двух братьях, которые не смогли поделить девушку. Были они у матери трудолюбивыми, храбрыми, крепкими, красивыми. И встретилась им красивая девушка Маричка, которая моментально очаровала обоих братьев. Решили они честным способом решить этот вопрос: кто первым переплывет озеро, тому и суждено жениться на Маричке. Но не тут-то было. Налетела ужасная буря, вода в озере поднялась - и братьев затянуло в страшную бездну. Не дождалась родная мамочка сыновей своих, помчалась к озеру, где и узнала от пастухов страшную правду. Долго плакала и кричала несчастная, спрашивала у озера, почему оно такое враждебное к ней... Так и возникло название - Ворожеска. Вторая легенда рассказывает о двух друзьях, которые были «не разлей вода». Как-то погнали они на пастбище стада овец. И застала их неистовая буря, один из парней упал с высокого склона и сломал ногу. Его товарищ не покинул в беде, а отправился на поиски, пока сам не пострадал - бедняга замерз. Так на тех местах, где погибли несчастные образовались два озера, навсегда остались рядом.



ОЗЕРО ГОРНЫЙ ГЛАЗ - озеро, которое находится в отдаленном селе украинских Карпат - Нижний Можжевельник. Озеро имеет и другие названия - Буковинский Глаз, Карпатский Глаз. Лежит на высоте 1028 метров над уровнем моря. По форме оно напоминает глаз. Поэтому и такое название. Вокруг озера чрезвычайно живописный пейзаж. Высокие зеленые пихты как бы стеной защищают его от сильных ветров и будто красуются в водном зеркале.

ОЗЕРО РОСОХАН - образовалось по одной версии в результате оползня, по другой - после падения метеорита. Большое, красивое и главное уединенное озеро в Горганах. Хотите тишины и нетронутой природы, озерной мистики и прозрачной воды до самого дна? Вам однозначно сюда!



ОЗЕРО ИВОР -

Драгобратское озеро находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Говорят, два брата влюбились в одну девушку. Своенравная гуцулка пригласила принести ей редкий цветок из-под горы Близнецы. Кто первый, мол, выполнит прихоть, тому и достанусь. Братья сломя голову мчались к вершине, потому что каждый знал, где этот цветок можно найти. Один побежал обрывистым склоном - так быстрее! Второй – по безопасной хребтовой тропинке. Стремительные карпатские склоны безжалостны – один брат сорвался в пропасть, а второй, пытаясь помочь, и сам разбился. Гуцулке же вместо красавца-парня достались только слезы. Рыдала, безутешная, так что целое озеро наплакала. А жандармы, которые двинулись на место трагедии, от увиденного окаменели. Теперь озеро под крутым склоном называется Ивор, а тропинка к нему ведет мимо скалистых выступов - Жандармы. Местность же из-за гибели двух братьев с давних времен зовут "Драгобрат".





Источник: Перший розважальний



