Курс валют

» » Вернут ли звание Героя Украины Степану Бандере

Новости

Все новости
Известные лица / Ровно
Вчера, 13:14
65
Версия для печати

Вернут ли звание Героя Украины Степану Бандере

Украину разного рода борцы с мнимым фашизмом постоянно обвиняют в том, что она якобы превозносит личность руководителей УПА или УНА-УНСО. Но стоит напомнить, что, например, выдающийся прикарпатец Степан Бандера был лишён звания Героя Украины - во время правления Януковича.

В январе 2010 года указом президента Виктора Ющенко звание Героя Украины было Степану Бандере присвоено.

Но в 2 апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд, по иску донецкого адвоката Оленцевича (того самого, который напал с ножом на жену А.Турчинова и получил за это 8,5 лет тюрьмы), признал незаконным и отменил этот указ президента.

23 июня 2010 это же решение было подтверждено постановлением Донецкого апелляционного административного суда.

В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.

Вам это ни это чем не говорит? Да-да! Именно таким образом будут блокировать все сомнительные с их точки зрения указы и законы террористы ОРДЛО, если эти оккупированные территории вернутся в Украину на их условиях!

Но сейчас - другой вопрос.

Станет ли снова выдающийся прикарпатец Степан Бандера Героем Украины?

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде обратиться к президенту Петру Порошенко с инициативой присвоить Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.

Об этом свидетельствует проект постановления №9368, зарегистрирован в парламенте 5 декабря. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует. Впрочем, множество украинцев считает, что и без звания Степан Бандера - давно уже народный герой Украины.

 

Источник: Версии

 





Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт