Вернут ли звание Героя Украины Степану Бандере

Украину разного рода борцы с мнимым фашизмом постоянно обвиняют в том, что она якобы превозносит личность руководителей УПА или УНА-УНСО. Но стоит напомнить, что, например, выдающийся прикарпатец Степан Бандера был лишён звания Героя Украины - во время правления Януковича.



В январе 2010 года указом президента Виктора Ющенко звание Героя Украины было Степану Бандере присвоено.

Но в 2 апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд, по иску донецкого адвоката Оленцевича (того самого, который напал с ножом на жену А.Турчинова и получил за это 8,5 лет тюрьмы), признал незаконным и отменил этот указ президента.

23 июня 2010 это же решение было подтверждено постановлением Донецкого апелляционного административного суда.

В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.

Вам это ни это чем не говорит? Да-да! Именно таким образом будут блокировать все сомнительные с их точки зрения указы и законы террористы ОРДЛО, если эти оккупированные территории вернутся в Украину на их условиях!

Но сейчас - другой вопрос.

Станет ли снова выдающийся прикарпатец Степан Бандера Героем Украины?

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде обратиться к президенту Петру Порошенко с инициативой присвоить Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.

Об этом свидетельствует проект постановления №9368, зарегистрирован в парламенте 5 декабря. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует. Впрочем, множество украинцев считает, что и без звания Степан Бандера - давно уже народный герой Украины.

Источник: Версии















