На Ивано-Франковщине у Святого Миколая рейдеры "отжали" поместье

В преддверии праздников на Косовщине злые рейдеры у самого Святого Николая «отжали» его поместье. Есть подозрение, что эти рейдеры засели в местном сельсовете. Где и как Святой Николай будет поздравлять украинских детей и раздавать им подарки (которые неизвестно еще, сохранились ли!), решил выяснить премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

О своих планах спасти праздник, он даже рассказал региональным СМИ, которые озабочены проблемой. А она есть, потому что за право награждать и веселить детей поссорились аж два Святых Николая.

"Я поручу министру экологии заняться этим вопросом", - пообещал Владимир Гройсман.

Напомним, в начале ноября представители проекта «Сохранение карпатских лесов» рассказали о беспрецедентном факте незаконного разрушения национального природного парка «Гуцульщина», осуществляемого местными представителями власти с участием представителей лесного хозяйства. В конце месяца ситуация обострилась.

Сначала исполняющий обязанности директора Национального природного парка "Гуцульщина" Юрий Стефурак сообщил о конфликте на территории развлекательного комплекса "Имение Святого Николая". Глава НПП сообщил, что на территории комплекса появился Виталий Ходан, который до февраля 2018 изображал Святого Николая. Тогда же в усадьбе принимал гостей местный священник Василий Павлюк, начальник рекреационно-воспитательного отдела комплекса "Имение Святого Николая", который в течение последнего года исполнял роль Святого Николая. Между ними произошел конфликт.

Ранее Стефурак сообщал о попытке рейдерского захвата зданий и земли комплекса местным сельсоветом. Он утверждает, что Пистинский сельсовет хочет получить контроль над объектом. Своим решением сельсовет запретил хозяйственную деятельность НПП "Гуцульщина" на землях, находящихся в его коммунальной собственности, образовал в своем лесхозе подразделение рекреации, назначил его руководителем Ивана Гродюка и поручил ему взять под контроль "Имение Святого Николая".

30 ноября двери здания опечатали - руководство парка заявило о рейдерском захвате рекреационно-воспитательного отдела эколого-просветительского центра "Имение Святого Николая".

Чтобы выяснить все подробности скандала в Прикарпатье, приехал заместитель Министра экологии и природных ресурсов Украины Василий Полуйко.

"... Я лично посетил Ивано-Франковск. Проведя совещание с руководством области, Косовского района и правоохранительных органов, скажу следующее. Туристско-художественный комплекс «Имение Святого Николая» расположен на территории в живописном уголке Карпат НПП «Гуцульщина», создан на государственные средства и является национальным достоянием украинского народа. Поздравление от Святого Николая ждут миллионы маленьких украинцев и еще десятки тысяч детей, приезжающих на встречу со Святым Николаем в течение новогодне-рождественских праздников. В этот период детей исключительно много, еще больше детей ждут писем от Чудотворца из разных уголков страны и из-за рубежа. Именно поэтому Министерство экологии и природных ресурсов Украины сделает все возможное, чтобы детский праздник состоялся, а все конфликтные вопросы решились в правовом поле без нарушения законодательства", - прокомментировал ситуацию замминистра.

Поэтому, надеемся, что эта новогодняя сказка, как и полагается сказкам, закончится хэппи-эндом.

Источник: Версии























