Девушки-полицейские хотят быть красивыми и женственными

Адрианна Колессар – сотрудница полиции Германии хочет быть красивой и женственной. Она часто фотографируется и выставляет свои фото в Инстаграм. ДжоИнфоМедиа собрали самые классные фото Адрианны. У неё полмиллиона поклонников, которые сравнивают девушку с ангелом Victoria Secret.

Фрейлен Колессар действительно похожа на модель. Ее великолепная фигура, подтянутые формы, красивое лицо достойны того, чтобы ими восхищаться. Вот уже продолжительное время этим занимаются подписчики Инстаграм - сотрудницы полиции, которых насчитывается более 550 тысяч человек. И эта цифра с каждым днем продолжает неуклонно расти!

Адриане 33 года, хотя ее моложавый внешний вид визуально делает ее похожей на 20-летнюю девушку. Помимо того, что она выкладывает в свой микроблог поразительно красивые фото, звезда Сети также делится полезными советами по правильному питанию и здоровому образу жизни.

Судя по публикациям, она не только занимается собой и помогает людям, но и имеет множество хобби. А тот факт, что работает красавица с модельной внешностью не где-нибудь, а в полиции, еще более добавляет ей привлекательности в глазах противоположного пола.

Хотя рассчитывать поклонникам не на что! Вот уже несколько лет сердце Адрианы занято любимым человеком. Очаровательная полицейская встречается с профессиональным спортсменом. Как стало известно, бойфренд фрейлен Колессар занимается плаванием.











