Президент Петр Порошенко созвал военный кабинет

Пресс-центр Командования ВМС ВС Украины сообщил о вооруженном нападении российских ВМС на украинские военные катера.

По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о шести раненых украинских военных моряках.

Россияне активно комментируют захват украинских кораблей - в комментариях превалирует злоба, ненависть и призывы к убийству украинских моряков. Поэтому надеяться на то, что они осуждают агрессию, нет смысла.

Пресс-секретарь президента Святослава Цеголко в Твиттере сообщил, что Президент созвал военный кабинет в связи с событиями.

«Из-за чрезвычайных происшествиях на Азове президент созвал военный кабинет», - написал он.