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Вчера, 23:27
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Спортсмен за полсуток пробежал расстояние между Запорожьем и Днепром

Спортсмен Андрей Лютый, родом из Днепра, но живущий в Запорожье, пробежал индивидуальный супермарафон: он преодолел расстояние между этими городами.

"Мое главное физическое испытание этого года - забег от первого до последнего днепровского порога (Днепр-Запорожье), цель которого показать, что город Днепр - это казацкий край", - написал Андрей в Фейсбуке.

Андрей бежал по трассе из Запорожья до Днепра. Дистанция составила около 79 км. При этом на улице уже выпал первый снежок и значительно похолодало. Это усложнило задачу.

Андрей бежал почти 12 часов подряд (11 часов 50 минут) и с дистанции, несмотря на погодные условия и боль в ноге, не сошел.

Во время забега он сообщал короткими публикациями, как всё проходит.

Андрей Лютый - руководитель созданного им национального шоу "Люті козаки". Интересуется историей казачества, изучает пропагандирует казацкие боевые искусства. Увлекается мотоспортом и имеет множество побед.





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