Представителя фармкомпании, рассказавшего о том, как Семочко требовал взяток, судят по уже закрытому делу

Когда наружу выходят вещи, которые не хотелось бы обнародовать, тех, кто посмел это сделать, всегда находят, как поставить на место.

Расследование уголовного производства против Сергея Христинченко, который рассказал о требованиях взяток и давление со стороны управления Сергея Семочко в программе ""Наші гроші с Денисом Бигусом", стремительно завершилось после выхода сюжета в эфир.

Представителю фармкомпании, который в сюжете о Семочко рассказал о взятках для СБУ, шьют обвинительный приговор, сообщает Bigus info

Христинченко работает директором департамента в компании «Диавита», занимающейся поставкой диализных препаратов.

10 октября, через неделю после выхода программы в эфир, Винницкая местная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве, где Христинченко является одним из трех фигурантов.

Это дело (№ 42016101070000154) была начато еще летом 2016 и расследовалось совместно столичной прокуратурой и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, простыми словами - возглавляемой Семочко экономической контрразведкой СБУ.

Во время подготовки сюжета Христинченко называл уголовные дела против "Диавиты" давлением со стороны СБУ из-за отказа фирмы платить взятки спецслужбе. «Им очень важно было показать, что НЕ платить - нельзя", - убежден Христинченко.

Уголовное производство касается тендеров, в которых принимала участие "Диавита". По версии следствия, Христинченко (организатор) с главным специалистом-нефрологом Минздрава и заведующей Центра нефрологии и диализа Винницкой областной клинической больницы (соучастники), сговорились вместо открытых конкурентных торгов организовать закупку больницей диализных препаратов именно у "Диавиты" - по неконкурентной переговорной процедуре и по завышенным ценам.

Для этого, по мнению следствия, специалист Минздрава готовил разъяснения о невозможности замены производителя препаратов у больных с почечной недостаточностью. Эти разъяснения и стали основанием для проведения именно переговорной процедуры у одного участника, который является единственным поставщиком препаратов от производителя, чьими продуктами уже лечатся больные. Неправомерная выгода от завышения цены, по мнению следователей, должна была составить 3,5 млн. грн.

Эта закупка по переговорной процедуре так и не состоялась из-за вмешательства Антимонопольного комитета (ее оспаривал поставщик препаратов другого производителя). Однако, по мнению следствия, преступление не было закончено по причинам, не зависящим от воли подозреваемых. Соответственно, всех трех подозревают в завершенном покушении на преступление, которое могло заключаться в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и присвоении государственных средств.

Интересно, что в мае 2018 г., ГУ Нацполиции в Винницкой области (у которого производство оказалось после ряда передач) постановило: дело закрыть - в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Копию постановления Bihus.Info предоставил Христинченко.

В постановлении о прекращении производства отмечено, что выставленная ​​"Диавитой" на переговорной процедуре цена была завышенной - потому что впоследствии по результатам открытого тендера этот же препарат у этой же фирмы закупили существенно дешевле. Однако факт злоупотребления служебным положением со стороны медчиновникив следователи не подтвердили.

По заключению полиции, медчиновникы руководствовалась не корыстными мотивами, а медицинскими протоколами: пациентов во всем мире принято неизменно лечить препаратами одного диализного производителя, клинических исследований о возможности замены на препараты другой - нет. Поэтому в мае следователи пришли к выводу, что медики собирались закупить препараты конкретного производителя, без конкуренции, во избежание негативных последствий для жизни и здоровья пациентов.

Через месяц после закрытия производства ГУ Нацполиции в Винницкой области, в июне прокуратура отменила соответствующее постановление, а в октябре это же управление полиции же утвердило обвинительный акт.

По данным программы "Наші гроші" более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

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