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Внучка Софии Ротару дебютировала в роли певицы

София Ротару может быть спокойна: её песенную эстафету приняла из рук знаменитой бабушки - внучка Соня Евдокименко.

Еще несколько дней назад стало известно, что внучка Софии Ротару решила податься в певицы и даже записала первую песню, релиз которой должен был состояться совсем скоро. И вот, это случилось! На официальном канале Софии Ротару на YouTube появилось видео с записанной песней Сони Евдокименко. 

Для своей певческой карьеры девушка решила взять псевдоним, остановив свой выбор на имени Sofia Eve. Судя по всему, девушка намерена представлять свое творчество не только в Украине, но и за ее пределами, ведь первый сингл певицы записан на английском языке и его название — Unbreakable. К слову, в интервью Соня призналась, что София Ротару — одна из первых, кто оценил ее творение, и бабушке ее песня очень понравилась.

Однако с Софией Ротару не согласились пользователи, которые оставили первые отзывы под песней внучки Ротару.

"При всем уважении к Софии Михайловне, внучка явно не певица. Поет она, конечно, получше Оли Бузовой, но голос слабенький. В компьютерной обработке еще сойдет, вживую, увы, не потянет", - считает Вероника Николаева.

"Весьма неплохо. И акцент практически отсутствует", - написал Ник Нико.

"По внешности у бабушки выигрывает, по вокалу проигрывает безнадежно", - отметилPQRTQS.

Источник: Главред

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