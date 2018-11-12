Где могут найтись украинские корни: поэт Евгений Баратынский

Был такой 200 лет назад поэт Евгений Баратынский. Удивительный поэт, «певец любви», ушедший из жизни в 44 года (1800-1844), но успевший оставить потомкам несколько десятков прекрасных стихотворений, которые волнуют и сейчас…

Мила, как грация, скромна,

Как Сандрильона;

Подобно ей, красой она

Достойна трона.

Приятна лира ей моя;

Но что мне в этом?

Быть королем желал бы я,

А не поэтом.

1824 г.

О нём все точно знают, что это русский поэт, правда? …Но в далёком 1370 году в Галиции (Галицко-Волынское княжество), которую все сегодня знают, как Галичина, скончался храбрый Димитрий Божедар – предок будущего поэта. А дальше – из книги А.М. Пескова о Баратынском…

«… II. Димитрий, сын его Димитрия Божедара) , прозывавшийся по замку своему Боратыном * жил также храбро и почил, оставив по себе многолюдное потомство, а замок его отошел к сыну Василию.

* Боратын -- Божья Оборона.

Здесь и далее все подстрочные примечания, за исключением особо оговоренных, сделаны сочинителем.

III. У Василия было горе: не рождались сыновья. Тогда брат его Иван похитил из Боратына младшую Васильеву дочь, а свою племянницу -- Марию, и род Василия не угас, но вознесся двумя сынами: Стешком и Андрейком.

IV. Стешко и Андрейко, окрепнув, ушли в Польскую землю. Стешко стал называться там Яном.

V. Стешко-Ян, правитель Пржемыслский, родил сына Петра. Сигизмунд-Август, король польский, приблизил Петра Боратынского. За возвышенье свое Петр был удостоен в 1558-м году погребенья в Королевском соборе в Кракове, о чем гласила в былые времена надпись на могильном камне: "Петру Боратынскому, кастелану Бельсина и капитану Самбора, отмеченному знатностью и воинской славою, происходящему из славнейшего по отцу своему рода, знаменитого мудростию, красноречием и добродетелями духа".

VI. Сын Петра Иван (по-польски -- Ян), украшение двора Сигизмунда-Августа, оставил земное поприще в 1584-м году.

VII. Сын Ивана Петр скончался в 1620-м году. Некое предание гласит, что сей Петр, хотя и был того же рода, но не был сыном Ивана-Яна, который умер, не оставив потомства. Быть может, так. Но родословные суть знаки рода и достоинства, а не телесного сходства, и чьим бы сыном ни был сей Петр, он был Боратынским и ему надлежало стать отцом следующего Ивана Боратынского.

VIII. Сей Иван Боратынский, сын Петра, пришел в Россию при царе Алексее Михайловиче и принял православный закон. Он получил во владение село Голощапово - в полутораста верстах к северу от Смоленска, возле крепости Белой на речке Обше. В 1708-м году Иван Боратынский почил, оставив Голощапово сыну Павлу.

Павел родил Якова и Василия и умер.

X. Пока Василий был мал, Яков забрал себе все владение родителя. Когда Василий вырос, братья заспорили о деревнях. В 1742-м году Василий через Вотчинную коллегию получил законную часть наследства. У Василия Павловича были четыре дочери: Анна, Надежда, Ефросинья и Елена -- и сын: Андрей.

XI. Андрей Васильевич жил в Голощапове и имел семь детей: Аврама,Богдана, Петра, Илью, Александра, Марию, Екатерину.

XII. Аврам был старший сын и имел семь детей: Евгения, Ираклия, Льва, Сергея, Софью, Варвару, Наталью.

XIII. Евгений был старший сын.

Итак, всех родов от Димитрия до Евгения тринадцать родов. У Евгения были свои дети. У детей Евгения -- свои дети. У тех свои. Род Боратынских существует по сей день…»

Вот так вот, если заглянуть вглубь веков, то обнаружится много неожиданного… И на Галичине-Волыни (Боратынов во Львовской и Волынской области аж четыре!) – самой что ни на есть бандеровской земле, обязательно живут где-то дальние отросточки большого древнего древа ополячившихся, а затем обрусевших потомков храброго Димитрия Божедара – украинцы…