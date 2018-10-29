Пострадавшая на "Гонках на выживание" в Кривом Роге 10-летняя девочка вышла из комы

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Как известно, в результате аварии на автошоу "Гонки на выживание" в Кривом Роге один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей. Пострадали четыре человека, среди которых две малолетних ребенка.

Одна из пострадавших - 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы.

5-летний мальчик получил травмы средней тяжести.

53-летняя женщина доставлена ​​в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза. Четвертый мужчина получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Сегодня, 29 октября, стало известно, что девочка, которая до сих пор находилась в коме, пришла в себя.

Заместитель директора областной детской больницы Сергей Инюшин рассказал, что у девочки тяжелая черепно-мозговая травма, отек головного мозга, множественные раны на голове, животе, спине.У юной криворожанки перелом ключицы и таза, ушиб легких, сердца и внутренних органов.

«Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Она самостоятельно дышит. Ее вывели из комы, жизни ничего не угрожает. Планируются операции, девочка проходит дополнительное обследование», - пояснил врач.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.







