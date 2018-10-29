В Youtube появился маленький фильм, который коллеги посвятили погибшей Марине Поплавской

В Youtube появилось видео, посвященное погибшей в аварии актрисе украинского юмористического шоу Марине Поплавской. Так коллеги из "Дизель шоу" помянули ее на девятый день трагической гибели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил коллега Поплавской Егор Крутоголов.

Эта нарезка из самых ярких выступлений Поплавской называется "Королева юмора".

"9 дней... Удивительно, но она может рассмешить даже человека, который по ней скорбит. Это короткометражка, а жизнь была как сериал, но я надеюсь, что мы про тебя снимем полный метр, ведь твоя жизнь достойна этого", - написал Крутоголов.