Из паспортов украинцев исчезнет штамп, связанный с пропиской

В парламенте зарегистрирован законопроект №9218, которым предполагается отменить штамп о прописке в паспорте. Несмотря на то, что слово "прописка" еще в 2003 году заменено на "регистрация" и вроде бы действует совершенно другой. чем в СССР закон, этот механизм имеет массу нюансов. Давайте разберем их.

В действующем законодательстве Украины закреплен механизм добровольной регистрации места проживания граждан. Институт прописки действовал в бывшем СССР для контроля внутренней миграции населения.

Для обозначения государственной системы учета граждан украинцы применяют термины «прописка» и «регистрация».

Чем же «регистрация» отличается от «прописки» и почему граждане Украины так называют один государственный институт. Юристы сайта domik.ua пояснили эту разницу.

Прописка — это отмененный с 2003 года механизм паспортной системы, введенной в бывшем СССР в 1932 году. Первоначально функции регистрации граждан получил Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). В 1940-е годы регистрацию проводили Министерство внутренних дел СССР и местные органы власти — в рамках отведенной компетенции.

Органы государственной регистрации вносили в паспорт запись о месте жительства гражданина. Она служила основанием для получения жилья, работы, медицинской помощи и др. Граждане назвали запись «пропиской». Название распространилось на весь механизм учета населения и стало официальным. С 2003 года в Украине действует система учета граждан, которую называют регистрацией.

В Украине действует институт добровольной регистрации граждан. «Прописка» — это название ликвидированной системы учета населения в бывшем СССР.

На территории Украины механизм бывшей советской прописки официально действовал с 1932 по 2003 год. В 2001 Конституционный суд Украины отменил институт прописки. Украина не имела альтернативного механизма учета граждан, и советская система прописки действовала еще два года.

В 2003 году Верховная рада приняла закон Украины № 1382 «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», который ввел правило добровольной регистрации граждан по месту проживания или пребывания. Эти функции выполняла Государственная миграционная служба Украины.

В апреле 2016 года кабинет министров утвердил постановление №207 «Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр». Согласно этому постановлению функции регистрации получили исполнительные органы местной власти.

Действующие правила регистрации

Местом жительства считается адрес, по которому человек проживает более шести месяцев в году. По правилам статьи 6 Закона Украины №1382-15 граждане Украины сообщают о смене места проживания в течение 30 дней. Провести регистрацию по новому месту проживания и отменить ее по предыдущему можно в ходе одной процедуры, подав соответствующее заявление.

Для оформления регистрации граждане подают документы, в которые вносится запись о месте жительства и о праве на проживание в данном помещении.

Для записи о месте регистрации граждане подают:

- паспорт гражданина Украины;

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение на постоянное проживание;

- вид на жительство;

- удостоверение беженца;

- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

- удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;

- при регистрации ребенка возрастом до 16 лет — свидетельство о рождении;

- квитанция об уплате административного сбора.

За регистрацию и снятие с регистрации места проживания граждане платят административный сбор:

- в случае регистрации в течение 30 дней с момента снятия с регистрации на предыдущем месте проживания — в размере 0,0085 минимальной заработной платы;

- в случае обращения позже указанного срока — в размере 0,0255 минимальной заработной платы.

Для подтверждения права проживать в данном помещении граждане подают такие документы:

- свидетельство о праве собственности на жилье;

- договор аренды о праве пользоваться жильем.

Если таких документов нет, граждане подают для регистрации письменное согласие собственника жилья. Если владельцев несколько — требуется предъявить письменное согласие всех собственников.

А сегодня, 26 октября, стало известно, что идут дальнейшие изменения. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов написал в Фейсбуке.

Опять хотим что-то отменить - на этот раз штамп в паспорте о месте регистрации - рудимент советского закрепощения, пресловутой «прописки». Законопроект 9218 уже в Раде.

Что есть сейчас: процедура заставляет каждого гражданина доказывать государству свое право проживания в квартире и требует минимум 2 визита, 3 документа и 1 день. Процедура связана с правом собственности, а не реального проживания, поэтому государство не знает, кого где искать.

Зачем государстиво должно знать: чтобы рассчитывать нагрузку на школы и больницы, чтобы полиция могла искать свидетелей, а суды отправлять сообщения, чтобы вы могли проголосовать на местных выборах (только в Киеве полмиллиона людей не могут избирать власть города, где они живут) и т. д.

Что будет: заявительный принцип, полностью отвязанный от собственности. Через ЦНАП, по почте или онлайн можно послать одно заявление и сообщить о своем месте жительства - в своей квартире или арендованной или у друзей.

Мошенничество? Нет, мы хотим уничтожить связь собственности и регистрации. Регистрация не дает никаких прав на имущество или право доступа. Владельца автоматически сообщат, что у него кто-то зарегистрировался. Если он говорит, что это неправда, то на человека, подавшего заведомо неверные данные, будет наложен штраф и она не сможет регистрироваться, пока не оплатит

Проверки фактического проживания: конечно, нет! Проверяются только отдельные случаи (например, пример неправомерного регистрации выше или регистрация 100 человек в одном помещении) - и только дистанционно (переписки). Никто ходить по квартирам не будет!