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Вчера, 22:24
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В Риме перед футбольным матчем российские фанаты покалечили своих, безобразничая на эскалаторе

Дикая история произошла с подачи российских болельщиков в Риме. Во время поездки на эскалаторе в метро они вели себя на грани хулиганства, чем спровоцировали давку и аварию, в которой сами же и пострадали.

В Риме на станции метро «Репубблика» произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики московского ЦСКА. 

По данным итальянского издания La Repubblica, пострадали 20 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Один человек лишился ноги, пишет издание.

Аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе. На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.

Фанаты направлялись на футбол: 23 октября в Риме проходит матч «Рома» — ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.


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