Экстремальные виды спорта: виды и особенности

Экстремальный спорт завоевывает все большую популярность среди людей, несмотря на то, что занятия им несут повышенный риск для здоровья и жизни человека. Почему же люди идут на это, при этом, порой, тратя немалые деньги?

Причины разные, как и тот эффект, которые они хотят получить от занятий.

Одним наскучила обыденная жизнь, и они жаждут новых ощущений.

Другие получают от жизни много негативных эмоций, а экстрим дает им ощущение эйфории. Давно уже доказано специалистами, что сразу после прилива адреналина и страха за свою жизнь, следует волна огромного счастья и радости, то есть человек тем самым избавляет себя от негатива, грусти и депрессии.

Третьи идут, набравшись смелости, бросая вызов всему миру. К таким относятся люди с заниженной самооценкой, которые резко решили поменять свою жизнь. Совершив что-либо на первый взгляд невозможное, человек расширяет границы своих возможностей, перенося это постепенно не только на занятия спортом, но и на другие сферы своей жизни.

В общем, можно сказать, что если человек занимается экстремальными видами спорта, он получает огромную пользу для своего психического состояния. Но при этом, конечно, стоит не забывать и о минусах, а они достаточно весомые — риск потери своего здоровья, а, порой, даже жизни.

Виды экстремального спорта

Их огромное множество, поэтому будет проще, если разделить на группы:

Воздушный экстрим. К нему относятся: скайсерфинг (один из видов парашютного спорта, прыжки с лыжей), кайтсерфинг (человек катается на доске, а его движением управляет воздушный змей), бейсджампинг (прыжки со специальным парашютом с крыш зданий, скал или иных объектов), полеты на воздушном шаре, групповая акробатика (коллективное исполнение парашютистами разных фигур в воздухе) и т. д.

Водный экстрим. В эту группу входят: дайвинг (погружение на глубину с аквалангом), серфинг (использование доски для движения по волнам), виндсерфинг (то же, что и серфинг, только к доске приделывают парус), рафтинг (спуск по реке на каноэ или надувных плотах) и т.д.

Наземный экстрим включает в себя: паркур (преодоление препятствий в городе), скейтбординг (катание и исполнение трюков на скейте), экстремальные ролики (выполнение трюков, которые выполняются при движении на роликовых коньках), билдеринг (восхождении на высотные городские объекты) и т. д.

Подземный экстрим, к нему относятся: спелеология (спортсмены спускаются в пещеры, используя специальное снаряжение), спелестолгия (исследование искусственных подземных сооружений).

Горный экстрим, к которому относятся: скалолазание (восхождение по рельефу скалы, можно так же заниматься в спортзале, поднимаясь по стене с выступами), даунхилл (гонка на велосипедах по горной трассе), ледолазание (спортсмены восходят по ледяному рельефу отвесной стены), каньонинг (преодоление каньон с помощью спецтехники — лодок, каноэ, альпинистского снаряжения) и т. д.

Как видите, выбор очень велик. Важно подобрать для каждого вида спорта подходящую одежду.

Например, спортивные осенние куртки для мужчин на межсезонье придутся как нельзя кстати.

Правила для желающих заняться экстремальным спортом

Так как этот вид спорта несет в себе огромные риски, стоит соблюдать следующие правила:

перед началом занятий обязательно как можно больше узнать об интересующем виде спорта, читать статьи об этом, книги, поговорить с теми, кто давно им занимается, это поможет реально оценить свои возможности;

обязательно перед началом проверить свое здоровье и подготовить организм к нагрузкам, то есть иметь хорошую физическую форму;

найти хорошего тренера, который будет давать нужные инструкции и руководить занятиями;

при занятиях в одиночку всегда иметь при себе сотовый телефон или рацию, чтобы можно было сообщить о несчастном случае;

при возможности, заниматься в группе, чтобы в непосредственной близости находились люди, которые смогли бы оказать помощь в опасной ситуации;

обязательно использовать страховочное снаряжение.

И самое главное — выбирать программы себе по силам, и если человек только начинает заниматься экстремальным видом спорта, то и выбирать ему стоит программу для новичка, а не для опытного уже спортсмена.