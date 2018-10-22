Самое глубокое озеро в Украине нашли в Кривом Роге

Самое глубокое озеро Украины находится в Волынской области на территории Шацкого природного национального парка. Это – озеро Свитязь, которое входит в состав Шацких озер.

Оно имеет карстовое происхождение – в результате процессов, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных рельефов, возникающих на местностях, сообщает Кривой Рог LIFE.

Но криворожанка Оксана Клекоцюк в соцсети отметила, что если считать все по факту, а не по характеру образования, природное оно или искусственное, то самым глубоким озером в Украине является затопленный железорудный карьер №1 бывшего Новокриворожского ГОКа. Его глубина составляет около 70 м, в то время как глубина озера Свитязь всего лишь 58 м.

Впрочем, если уж говорить о карьерах, которые впоследствии стали озерами в небогатых водоемами степях юго-востока, то, вероятно, с Кривым Рогом могут поспорить бывшие карьеры в Днепре и на Донетчине. Но - никто не измерял и не сравнивал.