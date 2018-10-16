В Украине застрелен волк-путешественник, за которым наблюдали ученые трех стран

В середине сентября в Украине погиб знаменитый волк Михась. Его намеренно застрелили работники лесхоза. На шее у волка был прикреплен GPS-ошейник, возможно, именно это стало предметом любопытства охотников. Но они убили «не того» волка: за зверем уже несколько лет наблюдали ученые Беларуси, Украины и Польши: они изучали передвижение семьи и многие другие моменты.

О смерти Михася от ружья украинских лесников по материалам украинских и белорусских СМИ рассказал в Фейсбуке пользователь Олег Соловаров.

Миша прославился благодаря тому, что ранее беларусскими специалистами были надеты GPS-ошейники на пятеріх хищников для отслеживания их жизни и передвижений. Беловежский волк Михась был одним из этих пятерых, но совсем не похожим на своих собратьев. Он много путешествовал, был не агрессивным и питался в основном лесными ягодами. Специалисты по природоохранным вопросам рассказывают, что сначала он путешествовал по стране, затем перебрался и некоторое время жил в Польше, после чего эмигрировал в Украину.

Белорусские эксперты даже приезжали в нашу страну, чтобы посетить Михася и посмотреть, как он устроился. На тот момент волк прибился к стае, нашел себе молодую волчицу, и у них родились четверо волчат. Специалисты отмечают, что Михась даже прибавил в весе, с 39 килограммов, меньше чем за год набрал до 50. Ранее волк со своей семьей жил в поле подсолнухов, но когда подсолнечник убрали, ему пришлось искать другое место для жизни, и они перебрались в небольшой лес неподалеку от своего поля. Однако местным лесничим не понравилось, что в их владениях появились новые жители, и они застрелили Михася и одного из его сыновей - в Украине разрешена охота на волков. Волчица и еще трое волчат остались живы.

Специалисты отмечают, что Михась был особым волком, он не был агрессивным, и у него была своя диета - фрукты, ягоды и мыши - это его ежедневный рацион. Животных, тем более крупных животных, он практически не употреблял. Но лесники, не сообщив ученым. решили, что, мол, поест всех косуль, и решили застрелить его. Между тем, ученые утверждают, что даже вся эта волчья стая никак не повлияла бы на сокращение популяции копытных на этих территориях.

Но кому интересно мнение ученых, если можно просто взять и застрелить.

По народным преданиям волков пасет святой Юрий. Возможно, в древности он был единственным волчьим пастырем, но теперь этим профессионально занимаются еще и экологи. Но - увы.