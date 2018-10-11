Как живут люди в мире: Испания, Аликанте. Часть 1 (Фоторепортаж)

Испания для многих людей - это воплощение мечты. Синее-синее небо, знойные красавицы с цветами в роскошных волосах, зажигательный танец фламенко, старинные башни и крепости, приветливые люди... Всё это так. Но далеко не всем, несмотря даже на долгожданный безвиз, выпадает счастье побывать в далёкой (или уже не очень?) прекрасной стране.

А вот Алла и Валерий Кругленко побывали в Испании. Они провели там несколько недель по приглашению друзей. И, по нашей давней традиции, присоединились к сообществу наших добровольных корреспондентов, прислав нам свой фоторепортаж. Мы разделили его на несколько частей, подумав, что нашим читателям будет интересно побывать тех городах, которые они посетили.

Испания - это не только Мадрид и Барселона, которые всегда на слуху. Это множество других, менее крупных, но не менее интересных городов и городков. Они составляют колорит, душу и темперамент Испании - страны, о которой хоть немного мечтал почти каждый из нас.

Аликанте.

Это большой город в Валенсии - 330 тысяч населения. Когда-то, не поверите, ещё в 230 году до нашей эры, тут была основана небольшая рыбацкая гавань, которая за множество веков не только не пропала, а разрослась до размеров одиннадцатого города в Испании.

Аликанте - очень разнообразній город. Тут живут люди 128 национальностей. Поэтому немудрено, что прибытие новых и новых людей - туристов - здесь встречают приветливо и с радостью. Здесь не скупятся на улыбки и добрые слова незнакомцам, понимая, что хорошее отношение к гостям - ещё и основа процветания города. А если ещё тут приезжающих ожидает история длиной в несколько тысячелетий, прекрасные пейзажи и тёплое море, отличные развлечения и душевный комфорт, то нужно ли объяснять, что город является чрезвычайно привлекательным для туристов со всего мира. Но давайте посмотрим на Аликанте глазами Валерия Кругленко.

Следующая часть репортажа будет посвящена городу Бенидорм.











