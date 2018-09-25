В лесах Украины появились коричневые брикеты

В лесах Украины сейчас можно встретить небольшие кубики коричневого цвета. Что это такое, люди не знают и иногда даже думают, что там яд для животных. Но это не так. Это кубик с питательной приманкой, внутри которой находится вакцина от бешенства животных.

В период с 14 по 25 сентября на территории Украины проводились мероприятия по переоральной вакцинации диких плотоядных животных путем сброса вакцины самолетов, сообщает Мережа новин

Эпизоотическая ситуация по бешенству в Украине остается напряженной. Ежегодно от бешенства погибают тысячи животных. К сожалению, болеют и умирают и люди. Проводится вакцинация благоприятных домашних животных, но опасность приходит от дикой фауны, от животных, которых мы не можем изолировать и подвергнуть классическим прививкам.

Опыт стран Европейского Союза убедительный - только пероральная вакцинация гарантирует создание иммунного фона у диких плотоядных животных. Учеными разработаны эффективные вакцины и отработаны методики вакцинации, которые позволяют охватить имеющееся поголовье диких животных и достичь желаемых результатов.

Вакцина создает специфический иммунитет при пероральном применении; не вызывает заболевания у молодых животных; не выделяет вакцинный вирус со слюной; безопасна для других животных; безопасна для человека и природной среды; стабильна в полевых условиях.

Распространение вакцины самолетом наиболее экономично из всех систем распределения, при этом обработке подвергаются все среды обитания, к примеру, лис (с/х угодья, горы, леса, пригородные зоны). Для фиксирования точной локализации распределения приманок используют приборы с GPS.

Минимальная плотность приманок должна быть не менее 20 доз/кв.км.

Распространение вакцины не проводится над населенными пунктами, болотами, водоемами, авто- и железными дорогами и местами проведения полевых работ.

Сейчас люди ходят в лес за грибами. Если кто-то увидит такую ​​приманку, то лесники и ветврачи просят вот о чём. Несмотря на то, что приманка с вакциной не является ядовитой для человека, брать ее в руки не надо, чтобы не придавать нежелательного человеческого запаха.