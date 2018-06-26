Вячеслав Аброськин рассказал, как "расстреливали" Захарченко

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Фейсбуке показал, как с 15 метров "расстреляли" главу "ДНР" Захарченко. На самом деле это были учения по стрельбе, только вместо мишени повесили фотографию главу террористической группировки в Донецке.

"Сегодня впервые провел эксперимент - в качестве мишени была фотография реального врага. Прицельность попадания увеличилась в несколько раз. И неудивительно, когда видишь лицо фактического врага, который издевается на тысячами украинцев и сделал миллионы наших граждан несчастными и обездоленными, это уже не просто спортивно-практическая стрельба... это как раз о том, что каждый день реализатора курятины Захарченко становится все ближе ко времени, когда он будет нести ответственность за свои преступления", - написал Аброськин.

А преступлений - огромное количество. Ведь именно в "подвалах" Донецка и других оккупированных городов Донбасса содержатся заложники и пленные, к которым применяются самые настоящие пытки - даже более изощрённые, чем в застенках Третьего рейха во Второй мировой войне.