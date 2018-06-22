Экс-регионал Игорь Шурма обвинил Ульяну Супрун в подрыве авторитета Украины за участие в форуме ВОЗ

Депутат Оппоблока, экс-регионал Игорь Шурма направил депутатский запрос и.о. министра здравоохраниния Ульяне Супрун. оответствующее обращение Шурма направил Премьер-министру Владимиру Гройсману. В депутатском запросе Шурма обвинил Супрун в том, что она и её команда не имели права участвовать в сессии ВОЗ, поскольку Украина не имеет там права голоса из-за долга в 26 млн. грн. А просто присутствие - это подрыв авторитета Украины, написал Шурма.





При этом депутат не уточнил, что долг образовалася во время правления именно партии, к которой принадлежал сам Шурма, - партии регионов, и из Всемирной организации здравоохранения, фактически, вывела Украину именно ПР.





Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке резко ответила депутату.

"Получили депутатский запрос. Народный депутат из "Оппозиционного блока" Игорь Шурма считает подрывом авторитета Украины на мировой арене участие украинской делегации в работе 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую представляла наша команда. Очевидно, особенно возмутило регионала то, что в своей речи я вспомнила преступления России против Украины, а также требование освободить украинских узников Кремля", - написала и.о. министра.





"Именно во времена регионалов, их президента и правительства, Украина не платила членские взносы в ВОЗ. Именно их власть пыталась выбросить Украину из международного сообщества и вернуть в состав России. С тех пор Украина впервые заплатила членский взнос в ВОЗ только в этом году. Украина как самостоятельный субъект международных отношений - очевидно возмущает регионалов с оппозиционного блока.



Это тот народный депутат, сделал в свое время помощником в ВРУ своего кума Богдана Федака. Лицо, фигурировала в уголовном деле по продаже детей за границу и была приговорена к заключению. В 2010 году Шурма пролоббировал его на должность главного врача Харьковской областной клинической больницы. А недавно пытался снова протолкнуть на голову департамента здравоохранения Харьковской области, однако наша команда не согласовала эту кандидатуру. И сейчас Богдан Федак пытается получить должность через суд.



Это тот народный депутат, годами наживался несовершенство медицинской системы и деньгах налогоплательщиков. А теперь, когда коррупция становится все более невозможной, пытается грубыми манипуляциями, ложью и беспочвенными обвинениями мешать трансформации системы здравоохранения.



Присутствие таких избранников в Верховной Раде Украины - вот что на самом деле не имеет смысла. Наличие таких народных депутатов в парламенте подрывает авторитет Украины больше, чем что-либо другое", - написала Супрун.







Видимо, наибольший оппонент Супрун в в парламенте Игорь Шурма, полагал, что его удивительный запрос не станет достоянием общественности. Но сейчас каждый желающий может сопоставить глубину депутатского запроса и ответа и.о. министра. Заодно депутат пусть сам ответит: с каких пор участие в мероприятиях такого масштаба стало для Украины "подрывом авторитета"?



