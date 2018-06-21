Пока Влада Литовченко была за рубежом, воры "обнесли" её квартиру на Печерске

Столицей прокатилась волна грабежей состоятельных киевлян. Почти ежедневно можно услышать о том, что "обнесли" квартиры того или иного знаменитого или богатого человека. Выбирают, как правило, квартиры в центральной части города, не стоящие на сигнализации и тогда, когда хозяева в отъезде. Это говорит о том, что грабёж готовится довольно долго и тщательно, со слежкой и расчётами. Спонтанно такое воровство не осуществляется.

По уверению газеты "Страна", которая на днях рассказала про дерзкую кражу на Печерске из дома топ-менеджера фирмы "Бурисма", которую связывают с экс-министром природных ресурсов Николаем Злочевским, вчера снова обнесли богатое жилище в Печерском районе.

На этот раз жертвой квартирных воров стала бывшая звезда "Плейбоя" и модель, а ныне директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко. Как выяснилось из источников в правоохранительных органах, кражу обнаружила домработница когда пришла убирать квартиру Литовченко на столичном Печерске.

Уборщица сразу обратила внимание на открытое окно в квартире. Сама Влада Литовченко как раз была в заграничной поездке, и дома никого не могло быть. Когда женщина увидела раскуроченный сейф, то поняла что поработали воры. Домработница тут же вызвала полицию и сообщила хозяйке о случившемся. Какие именно ценности были в квартире, уборщица толком не знала, поэтому более точная картина украденного будет известна, когда экс-модель прилетит из-за границы и подсчитает убытки.

В полиции предполагают, что это очередная кража, совершенная по наводке. Вероятно, воры отлично знали, что хозяйка отсутствует, поэтому и действовали не спеша. С дверью и замками возиться не стали, а проникли через окно на 4 этаже, которое не было под сигнализацией.

Несмотря на то, что знаменитости или просто богатые люди не хотят, чтобы их неприятности становились достоянием общественности, этого не избежать - такова участь селебрити.